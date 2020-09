Gesundheitsminister Jens Spahn hat die Fieberambulanzen vorgeschlagen.

Quelle: dpa

Der deutsche Gesundheitsminister hat dazu nun einen Vorschlag gemacht: Für Menschen mit Corona-Anzeichen sollen in ganz Deutschland spezielle Orte eingerichtet werden. Sie werden Fieberambulanzen genannt. Solche Zentren gibt es schon jetzt. «Sie befinden sich in der Stadt an einem gut zugänglichen Ort», sagt ein Experte: etwa in Arztpraxen, Krankenhäusern, aber auch in Turnhallen und Schulen.