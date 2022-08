87.000 Menschen waren im ausverkauften Wembley-Stadion in London dabei - weder bei den Männern noch bei den Frauen saßen jemals so viele Menschen bei einem EM-Finale auf den Zuschauerrängen. Insgesamt kamen mehr als 500.000 Zuschauer zu den 31 Turnierspielen in die Stadien. Und noch ein Rekord: Noch nie zuvor haben so viele Menschen in Deutschland ein Fußballspiel der Frauen im Fernsehen gesehen - nämlich 18 Millionen.