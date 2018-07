Bereits am Dienstagabend hatte sich Frankreich im anderen Halbfinale mit 1:0 gegen Belgien durchgesetzt. Am Sonntag treffen also Frankreich und Kroatien im großen WM-Finale in Moskau aufeinander. Frankreich gilt als Favorit und möchte nach 1998 den zweiten WM-Titel holen. Mal sehen, welches Team am Ende des Abends den WM-Pokal in die Luft strecken darf und Fußball-Weltmeister 2018 wird.