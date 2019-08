„Die Finals" vereinen zehn Deutsche Meisterschaften im Bahnradsport, Bogenschießen, Boxen und Kanu, in der Leichtathletik, beim Modernen Fünfkampf, Schwimmen sowie Turnen, Triathlon und Trial. In Berlin kämpften an diesem Wochenende, mehr als 3.300 Sportlerinnen und Sportler, innerhalb von zwei Tagen um insgesamt 202 Deutsche Meistertitel. Die Deutschen Meisterschaften werden gemeinsam ausgetragen, damit die einzelnen Sportarten mehr Aufmerksamkeit bekommen.