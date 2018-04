Finnland liegt ganz im Norden Europas. Im Westen grenzt es an das Nachbarland Schweden, im Osten an Russland und im Norden an Norwegen. Im Süden und Südwesten ist es von der Ostsee umgeben. In der Ostsee, genau zwischen Finnland und Schweden, liegen die Åland-Inseln. Sie bilden die größte Inselgruppe Finnlands. Mit einer Fläche von 338.145 Quadratkilometern ist Finnland fast so groß wie Deutschland. Es leben aber viel weniger Menschen in Finnland als in Deutschland, nämlich nur etwas mehr als fünf Millionen.