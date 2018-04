Eine Firma soll beim Putzen der Hühnerställe ein Reinigungsmittel benutzt haben, in dem auch ein Insektengift war: Fipronil. Das ist in Ställen eigentlich verboten. Denn Hennen könnten das Insektengift über ihre Haut und ihr Gefieder aufnehmen. Und so kamen wohl auch kleine Mengen des Gifts in die Eier.