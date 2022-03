Warum sich Firmen aus Russland zurückziehen

Viele Firmen aus der ganzen Welt haben ihre Geschäfte in Russland geschlossen oder eingeschränkt. Eine große US-amerikanische Fast Food-Kette hat vorerst alle ihre rund 850 Restaurants in Russland geschlossen. Auch ein bekannter Möbelhersteller schließt all seine Geschäfte in Russland. Und fast alle großen Autohersteller auf der Welt kündigten an, vorerst keine Autos mehr in Russland zu verkaufen oder ihr Geschäft zumindest einzuschränken.