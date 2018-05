Am Montag und Dienstag haben sich Vertreter der EU-Staaten in Luxemburg getroffen und die Fischfangquoten für die Ostsee verhandelt. Das bedeutet sie legten – wie jedes Jahr – fest, wie viele Fische im Jahr 2018 in der Ostsee gefangen werden dürfen. Dieses Jahr ging es zum ersten Mal auch um den Aal. Bei dem Treffen wurde darüber diskutiert, ob der Fang von Aalen in der Ostsee im Jahr 2018 verboten sein soll. Doch die EU-Fischereiminister haben sich gegen ein Fangverbot entschieden, obwohl es seit einigen Jahren immer weniger Aale gibt.