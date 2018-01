Etwa 59 Kilo Fleisch isst jeder Deutsche durchschnittlich im Jahr - daran hat sich in den letzten Jahren nur wenig geändert. Das ist das Ergebnis eines großen Berichts, des "Fleischatlas 2018", der am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. In dem Bericht steht auch: 59 Kilo pro Person, das ist zu viel. Experten meinen, dass die Deutschen deutlich weniger Fleisch essen sollten - und zwar nur noch etwa die Hälfte.