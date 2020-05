Viele vermuten, dass sich die Mitarbeiter nicht während der Arbeit angesteckt haben, sondern in ihren Unterkünften. In den Fleischfabriken arbeiten oft Menschen aus dem Ausland, die dann für eine bestimmte Zeit in der Nähe ihrer Arbeit untergebracht werden. Für die Unterbringung und Bezahlung der Arbeiter sind oft extra Firmen zuständing. Weil es für sie Kosten spart, bringen sie die Arbeiter oft in viel zu kleinen Wohnungen, Kasernen oder Gemeinschaftsunterkünften unter. Dort leben dann viele Menschen auf engem Raum. Abstand halten ist also nicht möglich. So kann sich das Virus schnell ausbreiten.