Es geht um die Veggie-Wurst

Burger, Schnitzel, Würstchen: In den Supermärkten gibt es immer mehr Produkte, die so aussehen wie Fleisch, so ähnlich schmecken wie Fleisch, aber es ist gar kein Fleisch drin. Die Produkte sind komplett vegetarisch oder sogar vegan. Sie werden deshalb auch Fleischersatzprodukte genannt. Obwohl kein Fleisch drin ist, tragen viele dieser Produkte den gleichen Namen, wie die mit Fleisch.