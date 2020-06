Bevor die meisten Tiere geschlachtet werden, leben sie in großen Mastbetrieben meist unter schlechten Bedingungen. Oft sind es viele Tiere auf sehr wenig Raum. Das nennt man Massentierhaltung. In so einer Massentierhaltung leben oft mehrere tausend Tiere in einem großen Stall. Das Problem: Sie können sich dadurch nicht frei bewegen und können nicht raus ins Freie. Und wenn es für die Tiere eng ist, bedeutet das Stress für sie.