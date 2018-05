Kinder in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Mossul Quelle: dpa

Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel das Rote Kreuz oder die UNO, versorgen die Flüchtlinge mit Essen, Medizin, Decken und Notunterkünften in Zelten. Flüchtlinge haben das Recht auf Asyl. Das bedeutet, dass sie in einem anderen Land bleiben dürfen, bis die Gefahr in ihrem Heimatland vorbei ist. Das Asylrecht trifft aber nicht auf alle flüchtenden Menschen zu.