Viele Millionen Menschen erleben in ihren Heimatländern Terror, Krieg, Gewalt, Hunger oder große Armut. Deshalb fliehen sie. Viele Flüchtlinge kommen aus Nordafrika und dem Mittleren und Nahen Osten, zum Beispiel aus dem Sudan, Afghanistan oder Syrien. Meist fliehen sie in Nachbarländer – wo sie in Flüchtlingslagern leben.