Jeder Mensch, der nach Deutschland oder in die EU geflohen ist, kann einen Antrag auf Asyl stellen. Dieser Antrag wird genau geprüft. Das dauert lange. Am Anfang dieser Zeit dürfen Asylbewerber nicht arbeiten und auch später ist das ziemlich schwierig. Außerdem müssen Asylbewerber in besonderen Unterkünften leben. Wird der Antrag schließlich genehmigt, heißt das: Der Geflüchtete darf erst mal bleiben, bekommt also Asyl. Doch das ist längst nicht immer der Fall. Viele Anträge werden auch abgelehnt.



Asyl beantragen können Menschen aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen Ländern der EU. Wo und wann ein Geflüchteter in welchem Land Asyl beantragen darf, dafür gibt es in der Europäischen Union genaue Regeln.