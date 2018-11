Woher jemand kommt, spielt eine Rolle.

Quelle: epa

Wer aus einem Land nach Deutschland geflohen ist, in dem es Krieg gibt, darf in der Regel hier bleiben. Das gilt zum Beispiel für viele Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak. Die Studie zeigt: Diese Gruppe begeht nur wenige Straftaten in Deutschland.



Anders sieht das aus bei Flüchtlingen, die aus Nordafrika nach Deutschland kommen, also zum Beispiel aus Algerien, Tunesien und Marokko. Die meisten von ihnen haben kaum Chancen, hier bleiben zu können. Da in ihren Heimatländern kein Krieg herrscht, werden sie wahrscheinlich zurückgeschickt. Gleichzeitig haben Experten festgestellt, dass diese Flüchtlinge für überdurchschnittlich viele Gewalttaten in Deutschland verantwortlich sind.