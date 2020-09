Auf der ganzen Welt sind Millionen Menschen auf der Flucht. Etwa weil ihr Leben in ihrem Heimatland durch Krieg, Verfolgung, Naturkatastrophen oder Hungersnot bedroht ist. Oft fliehen sie in Nachbarländer – wo sie dann für unbestimmte Zeit in Flüchtlingslagern leben. Schon in normalen Zeiten haben Kinder auf der Flucht viel schlechtere Chancen auf Bildung - also zum Beispiel darauf eine Schule zu besuchen. Laut einem Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerks hat sich ihre Situation seit der weltweiten Verbreitung des Coronavirus noch einmal verschlechtert.