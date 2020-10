An Bord waren auch 51 Kinder und Jugendliche, die ohne Eltern oder Verwandte alleine auf der Flucht waren. Sie sollen in verschiedenen deutschen Bundesländern untergebracht werden. Es muss auch noch geprüft werden, ob sie in Deutschland Asyl - also Schutz - bekommen können. Insgesamt plant Deutschland, nach und nach ungefähr 900 Geflüchtete aufzunehmen, die zurzeit in Griechenland sind. Kritiker wie etwa Hilfsorganisationen finden, dass das nicht reicht und fordern, Deutschland sollte mehr Menschen aufnehmen.