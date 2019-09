Im Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos leben Tausende Geflüchtete - ungefähr viermal so viele wie eigentlich in das Camp passen würden. Die Geflüchteten sind aus verschiedenen Ländern in die EU geflohen und wurden in dem Camp untergebracht. Am Sonntag hat es dort mindestens zwei Brände gegeben. Wodurch die Feuer ausgelöst wurden, ist noch unklar. Eine Frau und ein Kind sind dabei gestorben. Mehrere Menschen wurden verletzt.