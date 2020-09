Moria ist der Name eines Camps für Geflüchtete, das auf der Insel Lesbos liegt. Eigentlich ist nur Platz für 2.800 Menschen, doch gerade leben dort rund 12.500 Menschen.



Am Montag gab es eine große Protestaktion in Berlin, die auf die schlimme Lage in dem Camp aufmerksam machen sollte. Dazu könnt ihr hier mehr lesen.



Die Menschen leben in Moria unter schwierigen Bedingungen. Es gibt oft zu wenig zu Essen und die Hygienezustände sind schlecht, weil zum Beispiel das Wasser verschmutzt ist und es zu wenige Toiletten gibt.