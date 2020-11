Der letzte Flug aus Berlin Tegel

Nach 14 Jahren Bauzeit hat der neue Willy-Brandt-Flughafen in Berlin vor kurzem seinen Betrieb aufgenommen. Was auf der einen Seite einen Neuanfang bedeutet, heißt auf der anderen Seite auch ein Abschied. Der alte Flughafen - Berlin Tegel - ist nämlich sozusagen "in Rente gegangen". Am Sonntag startete dort die letzte Maschine nach Paris, jetzt ist der Flughafen geschlossen. Wir machen einen kleinen Spaziergang durch die Geschichte des Flughafens Tegel.