Das Flugzeug, das am Sonntag kurz nach dem Start in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba, abgestürzt ist, war noch ziemlich neu - nur ein paar Monate alt. Es war eine Maschine des Typs Boeing 737 Max 8. Im Oktober ist in Indonesien in Asien schon einmal genau so ein Flugzeug abgestürzt. Bei beiden Flügen war das Wetter gut und die Flugzeuge sehr modern. Deshalb gibt es jetzt große Diskussionen um die Boeing 737 Max 8. Einige Menschen zweifeln an der Sicherheit des Flugzeugtyps. Warum die Maschine am Sonntag verunglückte, ist allerdings noch nicht klar. Experten untersuchen die Absturzstelle des Flugzeuges in Äthiopien. Doch es wird wahrscheinlich Monate dauern, bis sie die Ursache des Unfalls kennen.