Die Politiker und Politikerinnen der Bundesregierung treffen sich in Berlin. Dort entscheiden sie gemeinsam viele Dinge, die dann für alle Bundesländer in Deutschland gelten. Sie bestimmen zum Beispiel, wie die alten Menschen in Deutschland versorgt werden, wenn sie nicht mehr arbeiten können. Es gibt aber auch wichtige Themen, bei denen die einzelnen Bundesländer selbst das Sagen haben. Alles, was mit Schule zu tun hat, regeln zum Beispiel die Politiker in den Bundesländern jeweils für ihr eigenes Land.