Die Auswirkungen des Coronavirus

Seit 18. März sind die Schulen in ganz Deutschland geschlossen. Für viele Schülerinnen und Schüler heißt das jetzt: zuhause bleiben und vieeele Hausaufgaben machen. Die Schulaufgaben schicken die Lehrerinnen und Lehrer zu. Der Unterricht findet in einigen Fällen über Video statt. Laut den Politikerinnen und Politikern sollen die Schulen bis zu den Osterferien erstmal geschlossen bleiben. Wie es danach weitergeht, weiß niemand so genau. Die Politik versucht aber die Schulen und Lehrer bei dieser Herausforderung zu unterstützen, damit der Unterricht daheim so gut es geht weiter läuft.