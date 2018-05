Viele Gebiete weltweit werden immer trockener. Quelle: mev

Durch den Klimawandel wird es in trockenen Gebieten noch heißer. Ohne Regen vertrocknen die Pflanzen und es wachsen kaum welche nach. Dadurch entstehen immer mehr Wüsten - zum Beispiel in Chile, Namibia oder in den USA. Und an den Rändern einiger Wüsten leben Menschen und Tiere. Die Menschen bauen dort zum Beispiel Nahrungsmittel an. Aber auch dort regnet es immer weniger. Wenn die Pflanzen dann abgeerntet sind, wächst kaum etwas nach - die Wüste wird größer. Auf dieses Problem wird jedes Jahr am 17. Juni aufmerksam gemacht - am Welttag gegen Wüstenbildung.