ZDFtivi | logo! - Auf dem Trockenen (6/10)

Normalerweise verläuft hier ein Fluss - jetzt spielen Kinder in dem Flussbett in China. Durch den Klimawandel fällt an manchen Orten weniger Regen. Das führt dort zu Trockenheit und Dürre - sogar ganze Flüsse und Seen können austrocknen.