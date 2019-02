Mal geht's um das Aussehen, mal um die Kleidung, mal um Fotos in sozialen Netzwerken. Immer wieder kommt es zwischen Kindern und Jugendlichen zu Mobbing. Wozu solche fiesen Attacken führen können, ist momentan ein großes Thema. Das hat mit dem Tod eines elfjährigen Mädchens in Berlin zu tun. Noch ist in dem Fall sehr viel unklar. Die Polizei versucht jetzt, die Hintergründe zu klären. Da es allerdings Berichte darüber gab, dass das Mädchen wohl in der Schule gemobbt wurde, wird jetzt wieder viel über das Thema Mobbing an Schulen diskutiert.