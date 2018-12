Ein Mann in einem Gefängnis

Quelle: ap

Folter kann aus körperlicher oder aus seelischer Gewalt bestehen. Durch die Folter soll in einem Verhör der Wille des Opfers gebrochen werden. Wenn die Schmerzen, die Angst oder die Erschöpfung zu groß werden, sagt der Gefangene vielleicht Dinge, die er ohne Folter niemals gesagt hätte.



Folter verstößt gegen die Menschenrechte und ist verboten. Seit 1984 gibt es eine Übereinkunft der Vereinten Nationen, der mehr als 150 Länder zugestimmt haben: die UN-Anti-Folter-Konvention. Darin steht, was Folter ist, wie sie verhindert werden kann und wie diejenigen bestraft werden sollen, die gefoltert haben. Leider werden trotzdem immer noch Gefangene in verschiedenen Ländern der Erde gefoltert.