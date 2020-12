Die Organisation foodwatch vergibt jedes Jahr den Negativpreis "Goldener Windbeutel" für die dreisteste Werbelüge des Jahres.

Quelle: dpa

Jedes Jahr verleiht foodwatch einen Preis: den "Goldenen Windbeutel". Dieser geht an die Firma, die am meisten über ihr Produkt gelogen hat. Dafür stimmen jährlich viele Menschen bei einer Umfrage im Internet ab. Es ist aber keine Preisverleihung, über die sich die Firmen freuen: Durch den "Goldenen Windbeutel" gelangt ihre falsche Werbung an die Öffentlichkeit, weswegen sie viel Kritik bekommen. So entsteht Druck für sie, ihr Produkt zu verbessern und gesünder zu machen. Im Jahr 2019 ging der "Goldene Windbeutel" an die Firma Zwergenwiese, die eine Tomatensoße für Kinder verkaufte, in der extrem viel Zucker war. Diese war also eher ungesund und nicht für Kinder geeignet. Nach der unglücklichen Preisverleihung versprach die Firma aber, etwas zu verändern und reduzierte den Zuckergehalt der Soße um fast die Hälfte. Im Jahr 2020 ging der "Goldene Windbeutel" an einen Käse der Firma Hochland. Auf seiner Verpackung heißt es, der Käse stamme aus Milch von freilaufenden Kühen. Da stellt man sich Kühe auf einer Weide vor. In echt stehen die Kühe allerdings in einem Stall. So werden Käuferinnen und Käufer getäuscht, da sie denken, die Kühe würden unter besonders guten Bedingungen gehalten.