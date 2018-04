Kritiker werfen Coca-Cola vor, mitverantwortlich dafür zu sein, dass viele Menschen an Diabetes und Fettleibigkeit erkranken. Denn in den meisten Limonaden von Coca-Cola sei sehr viel Zucker enthalten und zu viel Zucker kann krank machen. Weitere Kritik: Die Firma versuche durch den freiwilligen Verzicht auf Werbung für Kinder, besonders vorbildlich zu erscheinen und wolle so verhindern, dass Politiker schärfere Gesetze beschließen - zum Beispiel eine Steuer auf Zucker. Doch in der Realität halte sich Cola nicht an den Werbeverzicht. Die Firma Coca-Cola verweist jedoch darauf, dass sie zum einen sehr viel Werbung für zuckerfreie Getränke mache und zum anderen seien es nicht alleine zuckerhaltige Limonaden, die dafür verantwortlich seien, dass Menschen krank werden.