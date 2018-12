Auf dem zweiten Platz landet der "Kids Tomato Ketchup", also Kinder-Tomaten-Ketchup der Firma Heinz. In der Werbung heißt es, dass der Ketchup extra für Kinder gemacht sei: Es sei weniger Zucker und weniger Salz in dem Ketchup. Dabei sind in dem "Kids Tomato Ketchup" dieselben Inhaltsstoffe wie im Ketchup für Erwachsene. Trotzdem kostet der Ketchup für Kinder deutlich mehr. Expertinnen und Experten sagen, dass in dem Ketchup so viel Zucker ist, dass er für Kinder ohnehin nicht geeignet wäre.