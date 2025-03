logo!: Hohe Strafen für Fluchen in der Formel 1

Manchmal regt man sich so über andere Menschen auf, dass man nicht anders kann, als laut zu schimpfen. Besonders beim Autofahren geht es vielen so - vielleicht kennt ihr das von euren Eltern?! Den Rennfahrern in der Formel 1 geht es da kaum anders: Sie ärgern sich, zum Beispiel, wenn ein Gegner seltsam fährt und sie dadurch in Gefahr bringt. Oder wenn das Auto zu langsam ist. Und dann fluchen sie manchmal los. Über Funksprüche zwischen dem Fahrer und seinem Team bekommen das die Zuschauenden manchmal mit.

Das will der Verband, der für die Regeln in der Rennserie verantwortlich ist, in Zukunft vermeiden. Deswegen wurden die Strafen fürs Fluchen verschärft: Beim ersten Verstoß müssen die Fahrer 40.000 Euro Strafe bezahlen. Wenn sie dann noch mal gegen die Regel verstoßen, wird es doppelt so teuer: 80.000 Euro. Wer danach immer noch flucht und zum dritten Mal erwischt wird, zahlt 120.000 Euro. Und: Die Fahrer werden für einen Monat gesperrt, dürfen also kein Rennen fahren.

Die Formel 1 ist ein Wettbewerb, bei dem mehrere Teams gegeneinander in Autos Rennen fahren. An diesem Wochenende startet die Saison - in Australien.





Mistkram!

Potzblitz!

Verflixte Tomatensoße!

Schimmelbrokkoli Ganz schön viel Geld, allerdings verdienen die Rennfahrer in der Formel 1 auch ziemlich viel. Für euch ist Fluchen weiterhin kostenlos - falls ihr jetzt aber inspiriert seid und weniger Fluchen wollt, haben wir hier ein paar alternative Schimpfwörter für euch gesammelt:

