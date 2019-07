Eisberge und Eisschollen schmelzen

Quelle: imago

In den Polarmeeren ist oft die gesamte Meeresoberfläche gefroren. Ein normales Schiff käme hier nicht durch. Die Polarstern ist ein Eisbrecher: Mit gepanzerten Außenwänden und extra-starken Motoren durchbricht sie das Eis. Die Forscher beobachten auf den Reisen zum Beispiel Tiere und untersuchen Eis- und Gesteinsproben.



Die Forscher wollen zum Beispiel herausfinden, wie sich der Klimawandel auf die Eis-Gebiete an Nord- und Südpol auswirkt. In den vergangenen Jahrzehnten wurde es nach und nach etwas wärmer auf der Erde. Deswegen schmilzt nun an den Polen immer mehr Eis. Das könnte schwere Folgen für Menschen, Tiere und Natur haben.