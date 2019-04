Schwarze Löcher entstehen im riesigen Weltall. Allerdings sind sie nicht wie Löcher in einer Socke. Genau genommen sind es die Überreste alter Sterne, die in sich zusammen gefallen sind. Dabei ziehen sich die einzelnen Teile ganz fest zusammen und entwickeln eine unglaublich starke Anziehungskraft, ähnlich wie ein Magnet. Alles was dann zu nahe kommt, sogar Licht, wird darin verschluckt. Deshalb nennen die Wissenschaftler diese Objekte Schwarze Löcher.