Maximal 100 Spieler kämpfen im "Battle Royale"-Modus entweder alleine, zu zweit oder in Teams mit bis zu vier Spielern. Die Spieler sollen sich im Laufe des Spiels gegenseitig mit Hilfe von Schusswaffen ausschalten. Wird ein Charakter abgeschossen, verschwindet er in blauem Licht. Gewonnen hat die Gruppe oder derjenige Spieler, der als letztes überlebt. Gekämpft wird in einer Fanstasiewelt, die sich immer mal wieder verändert.