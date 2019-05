Notre-Dame ist eine sehr berühmte Kathedrale in Frankreichs Hauptstadt Paris. "Notre Dame" ist Französisch und heißt übersetzt "Unsere Liebe Frau" - damit ist die Gottesmutter Maria gemeint. Kathedralen sind Kirchen, in denen ein Bischof seinen Amtssitz hat. Es sind also besonders wichtige Kirchen. Notre-Dame wurde in den Jahren von 1163 bis 1345 auf der Pariser Insel "Île de la Cité" errichtet. Sie ist in dem Kunststil Gotik gebaut. Die beiden großen Türme sind 69 Meter hoch. Der Kirchenraum ist im Inneren 130 Meter lang - bis zu 10.000 Personen passen dort hinein.



Notre-Dame ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Paris. Jedes Jahr kommen bis zu 14 Millionen Menschen und schauen sich die Kathedrale an.



Notre-Dame ist außerdem eine Schatzkammer, denn in der Kathedrale sind viele sehr wertvolle Kunstschätze: eine Dornenkrone, die einmal Jesus Christus getragen haben soll, goldene Gewänder, riesige Gemälde und schwere Kreuze.



Es gibt auch ein sehr berühmtes Buch über die Kathedrale. Es heißt "Der Glöckner von Notre-Dame" und wurde 1831 von dem französischen Schriftsteller Victor Hugo geschrieben. Die Geschichte wurde bereits als Theaterstück, Oper oder Musical und in vielen Filmen gezeigt.

Bildquelle: Christian Böhmer/dpa