Egal, wo man hinschaut oder hinhört - ob in den Fernsehnachrichten, im Radio oder im Internet, zurzeit gibt es oft nur ein Thema: das Coronavirus. logo!-Zuschauerin Greta ist besorgt, dass wegen Corona andere wichtige Probleme in Vergessenheit geraten. Unser Foto des Monats im April zeigt das "Great Barrier Reef" in Australien - ein weltbekanntes Korallenriff, das vielen Pflanzen und Tieren als Lebensraum dient.