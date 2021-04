Mila hat es schon "verraten": Die Arbeitsbedingungen für die, die die Kleidung herstellen, sind oft sehr schlecht. Denn so billig kann die Kleidung nur sein, weil sie in Ländern hergestellt wird, in denen etwa die Näherinnen oder die Färber nur sehr wenig Geld für ihre Arbeit bekommen - zum Beispiel in China, Pakistan oder Bangladesch. Dazu kommt: In den Fabriken wird der Arbeitsschutz, also die Sicherheit der Arbeiterinnen und Arbeiter, oft nicht so ernst genommen.