Das letzte große Sturm in Deutschland war im Februar und hat viele Bäume aus dem Boden gerissen. Auf diesem Foto befreit das Technische Hilfswerk in Stralsund ein Dach von einem umgestürzten Baum. Das Technische Hilfswerk hilft bei Unglücken wie diesen den Menschen, die in Not sind. Was das THW genau ist und was sie genau machen, erfahrt ihr hier: