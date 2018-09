Die Banane hat eine matschige Stelle? Ab in den Müll. Das Datum auf dem Joghurtbecher ist von vorgestern? Weg damit. Jeder von uns wirft pro Jahr ungefähr 82 Kilogramm Essen weg – etwa so viel wie in zwei Einkaufswagen passt. Das muss nicht sein. In den Müll gehören nur Lebensmittel, die wirklich vergammelt sind. Am besten ist es aber, nur so viel Essen zu kaufen, wie man wirklich isst. Dann muss nichts in den Abfall.