Einige Schulen und andere Gebäude, wie Supermärkte oder Krankenhäuser, können nicht mehr genutzt werden, weil sie so stark geschädigt sind, dass sie einstürzen könnten. Und immer wieder bebt die Erde. Viele Menschen wurden bereits von freiwilligen Helfern in Zelten untergebracht. Sie können erst einmal nicht in ihre zerstörten Häuser zurückkehren. Rettungskräfte verteilen Wasser, Essen und Medikamente. Auch andere Länder helfen den Menschen auf Lombok und schicken Hilfsgüter auf die Insel. Bisher kam die Insel noch nicht zur Ruhe.