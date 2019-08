In den berühmten Saurier-Filmen "Jurassic Park" und "Jurassic World" schaffen es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, verschiedene Saurier-Arten zu züchten. Diese sollen in einem Freizeitpark gezeigt werden, ähnlich wie wir uns heute Tiere im Zoo anschauen. Dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber tatsächlich solche Tiere züchten können, ist eher unwahrscheinlich. Außerdem würden sie unheimlich viel Platz brauchen. Allein der fleischfressende Tyrannosaurus Rex wurde bis zu sechs Meter groß und etwa 13 Meter lang. Er war sehr gefährlich und ernährte sich ausschließlich von anderen Saurier-Arten. Der T-Rex ist als Haustier also eher ungeeignet.