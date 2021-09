In Haiti gab es am 14. August 2021 ein schweres Erdbeben. Viele Menschen haben durch die heftige Erschütterung ihr Zuhause oder sogar Angehörige verloren. Es gab etwa 12.000 Verletzte und 2.200 Tote.



Der Mann auf dem Foto befindet sich in der Stadt Les Cayes, die direkt an der Küste liegt und besonders schwer getroffen wurde.