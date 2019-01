Zahra ist ein syrisches Flüchtlingsmädchen.

Quelle: muhammed muheisen/ap/dpa

Auf dem Foto ist Zahra zu sehen. Das syrische Mädchen ist auf dem Foto fünf Jahre alt. Ihre Eltern sind mit ihr und sieben weiteren Kindern 2015 vor dem Krieg in Syrien geflohen. Jetzt leben sie in einem Flüchtlingslager in Jordanien. Dort hat sie der Fotograf Muhammed Muheisen getroffen und fotografiert. Für dieses Foto hat er von dem Kinderhilfswerk UNICEF die Auszeichnung "Foto des Jahres" bekommen.



logo!-Zuschauerin Pia hat uns dieses Foto geschickt. Sie schreibt dazu:



"Das Mädchen ist so traurig – das hat mich sehr bedrückt. Ich wünsche mir für dieses Mädchen und für alle anderen Kinder, die auch so viel Schreckliches erleben oder erlebt haben, eine gute Zukunft. Wir müssen diesen Kindern mehr helfen!"