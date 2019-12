In der philippinischen Hauptstadt Manila leben viele Familien in großer Armut. Um etwas Geld zu verdienen, sammeln viele Kinder Plastikflaschen, die sie an Recyclingfirmen verkaufen. Um an die Flaschen zu kommen, gehen sie auch in das extrem verdreckte Wasser im Hafen und riskieren damit, krank zu werden.



Unicef-Foto des Jahres



Das Foto des deutschen Fotografen hartmut Schwarzbach hat viele Menschen nachdenklich und betroffen gemacht. Im Dezember wurde es sogar als "Unicef-Foto des Jahres 2019" ausgezeichnet.