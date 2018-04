Am 14. Februar hat ein 19-Jähriger in einer Schule in Parkland in den USA 17 Menschen erschossen. Bei einer Gedenkfeier nach dem Amoklauf trauern die beiden Schülerinnen auf dem Foto um die Verstorbenen. Der Amoklauf hat viele Menschen in den USA nicht nur traurig, sondern auch wütend gemacht. Sie sind sauer, dass der 19-Jährige überhaupt eine Waffe hatte. Deshalb gingen im Februar viele Menschen auf die Straße und forderten strengere Waffengesetze. Sie wollen, dass es schwieriger wird, eine Waffe zu kaufen und zu besitzen, damit es erst gar nicht zu solchen Amokläufen kommt.