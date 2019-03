Zum anderen schaden Plastiktüten der Umwelt, wenn sie nach dem Gebrauch nicht im Müll landen, sondern in der Natur - unter anderem in Flüssen, Seen und Meeren. Das Problem daran ist, dass sich Tiere, wie zum Beispiel Vögel oder Fische darin verheddern, verletzen oder sogar sterben können. Häufig essen Tiere auch Plastikstückchen, weil sie diese für Nahrung halten. Auch das ist für Tiere sehr schädlich, da sie Plastik nicht verdauen können. So bleiben die Plastikstückchen einfach in den Mägen der Tiere und können diese sogar verstopfen.