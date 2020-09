Das Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. Das passiert zum Beispiel, wenn ein Corona-Patient hustet oder niest und die Viren so in der Luft verteilt, dass sie jemand einatmet. Auch über die Hände können die Viren weitergegeben werden. Diskutiert wird auch eine Ansteckung über winzig kleine Schwebeteilchen in der Luft, so genannte Aerosole.



Von der Ansteckung bis zum Krankwerden kann es bis zu zwei Wochen dauern. Auch in dieser Zeit, also noch bevor jemand sich richtig krank fühlt, ist er oder sie bereits ansteckend.