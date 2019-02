Am 8. Januar wurde in dem Dorf Immerath, ganz im Westen Deutschlands, die Sankt Lambertus Kirche mit Baggern abgerissen. Denn dort, wo bislang das Dorf mit der Kirche stand, soll bald Braunkohle abgebaut werden. Fast alle Bewohner sind deswegen seit dem Jahr 2006 in ein neu gebautes Dorf umgezogen. Das heißt "Immerath neu" und liegt nur wenige Kilometer entfernt. Die letzten verbliebenen Immerather müssen auch bald ihre Häuser verlassen. Die Kirche war eines der letzten Gebäude, die jetzt dem Erdboden gleich gemacht wurden. Im Jahr 2013 fand hier der letzte Gottesdienst für die Bewohner statt.



Umweltschützer haben am 8. Januar versucht, den Abriss der 127 Jahre alten Kirche, die wegen ihrer zwei Türme auch "Immerather Dom" genannt wurde, zu verhindern. Sie hatten ein Plakat an die Außenwand gehängt mit der Aufschrift: "Tagebau stoppen", und sich an einen Abrissbagger gekettet. Die Polizei stoppte die Aktion. Viele Menschen sind traurig, dass das Dorf und die Kirche wegen der Braunkohle abgerissen wurden.