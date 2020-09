Seit Oktober vergangenen Jahres brennt es in Australien an verschiedenen Stellen immer wieder. Buschbrände sind um diese Zeit in Australien eigentlich normal, da dort gerade Sommer ist und es dadurch sehr warm ist. Doch dieses Jahr sind die Brände besonders heftig. Der Grund: In einigen Regionen hat es monatelang nicht geregnet. Und weil es so trocken ist, können sich die Feuer rasend schnell ausbreiten. Deswegen ist es für die australische Feuerwehr so schwierig, die Feuer unter Kontrolle zu bringen.